Кудаков Казбек Майрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудаков Майрам
Мать: Алдатова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бигаева Мая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудаков Майрам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1978
Дочь: Кудакова Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1980
Сын: Кудаков Тимур
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1981
Сын: Кудаков Сослан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно