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Кудаков Казбек Майрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудаков Майрам

Мать: Алдатова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бигаева Мая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудаков Майрам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1978

Дочь: Кудакова Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1980

Сын: Кудаков Тимур

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1981

Сын: Кудаков Сослан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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