Иевлева Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.05.1911
Дочь: Павла Васильевна
Отец ребёнка: Иевлев Василий Ильич
деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иевлев Василий Ильич
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно