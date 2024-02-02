Иевлева Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1911

Дочь: Павла Васильевна

Отец ребёнка: Иевлев Василий Ильич

деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Василий Ильич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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