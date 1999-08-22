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Пахомов Михаил Иванович

Место рождения

Жигаево, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

20.11.1958

Дата смерти

22.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1958

Отец: Пахомов Иван Андреевич

Мать: Пахомова Александра Григорьевна

Жигаево, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Валентина Николаевна

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
27.10.1987

Сын: Пахомов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Пахомова Валентина Николаевна

Смерть
22.08.1999
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