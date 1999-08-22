Пахомов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1958
Дата смерти22.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1958
Рождение ребёнка
14.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пахомова Валентина Николаевна
Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
27.10.1987
Мать ребёнка: Пахомова Валентина Николаевна
Смерть
22.08.1999