Сысоев Константин Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.2014
Дочь: Сысоева Кристина Константиновна
Мать ребёнка: Сысоева (Кузнецова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.2021
Сын: Сысоев Захар Константинович
Мать ребёнка: Сысоева (Кузнецова) Елена Николаевна