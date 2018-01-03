Ярославцева Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрославцева Людмила Алексеевна

Ярославцева Людмила Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1943

Отец: не указан

Мать: Степанова Анна Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close