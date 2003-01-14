Мурыгина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурыгина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2003

Отец: не указан

Мать: Наумова Марина

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