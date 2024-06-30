Краснов Денис Ефимович
Место рожденияд. Большие Дербышки Казанской губернии
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Большие Дербышки Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Краснов Григорий Денисович
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Краснова Татьяна Денисовна
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1914
Дочь: Корсунская (Краснова) Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно