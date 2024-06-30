Краснов Денис Ефимович 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснов Денис Ефимович

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Место рождения

д. Большие Дербышки Казанской губернии

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большие Дербышки Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Краснов Григорий Денисович

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Краснова Татьяна Денисовна

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Краснов Павел Денисович

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1914

Дочь: Корсунская (Краснова) Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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