Кравченко (Гуменник) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Гуменник) Мария Фёдоровна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1801 ст.

Сын: Кравченко Илья Никифорович

Отец ребёнка: Кравченко Никифор Степанович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1807 ст.

Сын: Кравченко Василий Никифорович

Отец ребёнка: Кравченко Никифор Степанович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Никифор Степанович

Смерть
Неизвестно
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