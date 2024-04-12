Кравченко (Гуменник) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
20.07.1801 ст.
Сын: Кравченко Илья Никифорович
Отец ребёнка: Кравченко Никифор Степанович
Рождение ребёнка
12.04.1807 ст.
Сын: Кравченко Василий Никифорович
Отец ребёнка: Кравченко Никифор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно