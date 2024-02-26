Звягина Потёмкина Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1979
Дочь: Звягина Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Звягин Владимир Алексеевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1988
Дочь: Звягина Марина Владимировна
Отец ребёнка: Звягин Владимир Алексеевич