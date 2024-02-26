Звягина Потёмкина Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина Потёмкина Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1955

Отец: Потёмкин Виктор Васильевич

Мать: Потёмкина Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
16.06.1979

Дочь: Звягина Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Звягин Владимир Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1988

Дочь: Звягина Марина Владимировна

Отец ребёнка: Звягин Владимир Алексеевич

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