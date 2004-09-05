Денисова (Шишкина) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1960
Отец: Шишкин Борис Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1987
Дочь: Денисова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Васильевич