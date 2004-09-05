Денисова (Шишкина) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Шишкина) Татьяна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1960

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1960

Отец: Шишкин Борис Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1987

Дочь: Денисова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Васильевич

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