Яценков Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯценков Иван

Яценков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

село Дурово Курской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Село Дурово Курская губерния
Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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