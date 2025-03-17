Яценков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
село Дурово Курской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1884
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Село Дурово Курская губерния
Рождение ребёнка
1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно