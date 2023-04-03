Рождественская Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Рождественский Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Рождественский Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно