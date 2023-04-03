Рождественская Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Рождественский Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Рождественский Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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