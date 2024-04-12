Мужев Евсий Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Мужев Илья
Бракосочетание
24.04.1811
Рождение ребёнка
13.08.1814
Дочь: Собанина Наталия Евсеева
Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова
Рождение ребёнка
29.05.1819
Дочь: Феодосия Евсиева
Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова
Рождение ребёнка
21.09.1822
Сын: Мужев Трофим Евсиев
Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова
Рождение ребёнка
27.05.1824
Дочь: Феодосия Евсеева
Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Параскева Евсиева
Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно