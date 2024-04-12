Мужев Евсий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМужев Евсий Ильин

Мужев Евсий Ильин

avatar

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Мужев Илья

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.04.1811

Жена: Мужева (киселева) Анисья Иванова

Рождение ребёнка
13.08.1814

Дочь: Собанина Наталия Евсеева

Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1819

Дочь: Феодосия Евсиева

Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1822

Сын: Мужев Трофим Евсиев

Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1824

Дочь: Феодосия Евсеева

Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Параскева Евсиева

Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Мужев Поликарп Евсевин

Мать ребёнка: Мужева (киселева) Анисья Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close