Мужева (Киселева) (Киселева) Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужева (Киселева) (Киселева) Анисья Иванова

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Место рождения

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Киселев Иван

Мать: не указана

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
24.04.1811

Муж: Мужев Евсий Ильин

Рождение ребёнка
13.08.1814

Дочь: Собанина Наталия Евсеева

Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1819

Дочь: Феодосия Евсиева

Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1822

Сын: Мужев Трофим Евсиев

Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1824

Дочь: Феодосия Евсеева

Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Параскева Евсиева

Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Мужев Поликарп Евсевин

Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин

Смерть
Неизвестно
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