Мужева (Киселева) (Киселева) Анисья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Киселев Иван
Бракосочетание
24.04.1811
Муж: Мужев Евсий Ильин
Рождение ребёнка
13.08.1814
Дочь: Собанина Наталия Евсеева
Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин
Рождение ребёнка
29.05.1819
Дочь: Феодосия Евсиева
Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин
Рождение ребёнка
21.09.1822
Сын: Мужев Трофим Евсиев
Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин
Рождение ребёнка
27.05.1824
Дочь: Феодосия Евсеева
Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Параскева Евсиева
Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Мужев Евсий Ильин
Смерть
Неизвестно