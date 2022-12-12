Шеболенкова (Любеева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеболенкова (Любеева) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1966

Сын: Шеболенков Александр Викторович

Отец ребёнка: Шеболенков Виктор Григорьевич

Федорцево, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеболенков Виктор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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