Кириллина-Афонина (Васильева) Ксения Сосипатровна
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1883 ст.
Бракосочетание
18.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
06.02.1904 ст.
Дочь: Кириллина-Афонина Мария Евфимиевна
Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич
Рождение ребёнка
22.05.1905 ст.
Сын: Кириллин-Афонин Василий Евфимиевич
Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич
Рождение ребёнка
05.09.1907 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1909 ст.
Дочь: Кириллина-Афонина Варвара Евфимиевна
Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.
Сын: Афонин-Евмениев Иоанн (Иван) Евфимиевич
Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич
Рождение ребёнка
16.12.1915 ст.
Сын: Кириллин-Афонин Петр Евфимиевич
Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич
Смерть
Неизвестно