Кириллина-Афонина (Васильева) Ксения Сосипатровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллина-Афонина (Васильева) Ксения Сосипатровна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1903 ст.

Муж: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1904 ст.

Дочь: Кириллина-Афонина Мария Евфимиевна

Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1905 ст.

Сын: Кириллин-Афонин Василий Евфимиевич

Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1907 ст.

Сын: Афанасьев-Евмениев-Афонин Михаил Евфимиевич

Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1909 ст.

Дочь: Кириллина-Афонина Варвара Евфимиевна

Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.

Сын: Афонин-Евмениев Иоанн (Иван) Евфимиевич

Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1915 ст.

Сын: Кириллин-Афонин Петр Евфимиевич

Отец ребёнка: Кириллин-Афонин Евфимий Корнелиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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