Авчинников (Бурой) Иван Васильев(Ич)
Место рождениясельцо Георгиевская Слобода
Дата рождения1721
Дата смерти1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А
сельцо Георгиевская Слобода
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А
сельцо Георгиевская Слобода
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А
д.Георгиевская Слобода
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Сын: Буров Игнат Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А
Смерть
1782