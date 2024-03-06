Авчинников (Бурой) Иван Васильев(Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авчинников (Бурой) Иван Васильев(Ич)

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Место рождения

сельцо Георгиевская Слобода

Дата рождения

1721

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Георгиевская Слобода
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Буров Иван Иванов(Ич)

Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А

сельцо Георгиевская Слобода
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Сын: Буров Калина Иванов(Ич)

Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А

сельцо Георгиевская Слобода
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Буров Никита Иванов(Ич)

Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А

д.Георгиевская Слобода
Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Буров Игнат Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Филипп Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Иванов(Н)А

Смерть
1782
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