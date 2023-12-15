Кривцов Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривцов Андрей Матвеевич

Кривцов Андрей Матвеевич

Место рождения

Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.10.1913

Дата смерти

10.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1913

Отец: Кривцов Матвей

Мать: Кривцова Александра

Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривцова (Демидова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.11.1953

Сын: Кривцов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.07.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.