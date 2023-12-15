Кривцов Андрей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1913
Дата смерти10.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1913
Отец: Кривцов Матвей
Мать: Кривцова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1953
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.07.1989