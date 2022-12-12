Киричев Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Киричев Кирилл
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Киричева Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Киричева Мария Сильвестровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Киричев Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Киричева Мария Сильвестровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Киричева Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Киричева Мария Сильвестровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно