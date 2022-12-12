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Киричев Василий Кириллович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Киричев Кирилл

Мать: Киричева Татьяна Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Киричева Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Киричева Мария Сильвестровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Киричев Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Киричева Мария Сильвестровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Киричева Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Киричева Мария Сильвестровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киричева Мария Сильвестровна

Смерть
Неизвестно
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