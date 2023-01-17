Киричева Мария Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричева Мария Сильвестровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Киричева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Киричев Василий Кириллович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Киричев Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Киричев Василий Кириллович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Киричева Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Киричев Василий Кириллович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киричев Василий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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