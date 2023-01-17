Киричева Мария Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Киричева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Киричев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Киричев Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Киричев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Киричева Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Киричев Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно