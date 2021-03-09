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Щетникова Милана Евгеньена
Щетникова Милана Евгеньена
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
09.03.2021
Пол
Женский
Отец
Щетников Евгений Анатольевич
1990 г.р.
Мать
Абитова Динара Рустамовна
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2021
Отец:
Щетников Евгений Анатольевич
Мать:
Абитова Динара Рустамовна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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