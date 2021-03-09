Щетникова Милана Евгеньена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетникова Милана Евгеньена

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2021

Отец: Щетников Евгений Анатольевич

Мать: Абитова Динара Рустамовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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