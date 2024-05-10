Бородина (Шабунина) Екатерина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Бородина Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Бородин Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
До 1801
Сын: Бородин Кузьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Бородин Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бородин Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Бородин Афанасий Семенович
Смерть
Неизвестно