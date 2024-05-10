Бородина (Шабунина) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Шабунина) Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Афанасий Семенович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Бородина Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Бородин Афанасий Семенович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Бородин Кузьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Бородин Афанасий Семенович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бородин Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Бородин Афанасий Семенович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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