Панарина Фекла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти09.05.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1841
Дочь: (Панарина) Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1850
Дочь: Уразова (Панарина) Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1853
Сын: Панарин Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1855
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1858
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1861
Дочь: (Панарина) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1861
Сын: Панарин Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1865
Дочь: Гниломедова (Панарина) Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Смерть
09.05.1882