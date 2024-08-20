Панарина Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина Фекла Петровна

Панарина Фекла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

09.05.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1841

Дочь: (Панарина) Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Панарин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Панарин Леон Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1850

Дочь: Уразова (Панарина) Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1853

Сын: Панарин Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1855

Сын: Панарин Игнат Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1858

Сын: Панарин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1861

Дочь: (Панарина) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1861

Сын: Панарин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1865

Дочь: Гниломедова (Панарина) Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Смерть
09.05.1882

Мы используем куки для улучшения работы сайта.