Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1889

Сын: Борисов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Борисов Гавриил

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Борисова Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Борисов Гавриил

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бохан (Борисова) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Борисов Гавриил

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Тихонова (Борисова) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Борисов Гавриил

Рождение ребёнка
1912

Сын: Борисов Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Борисов Гавриил

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Слюсарь (Борисова) Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Борисов Гавриил

Рождение ребёнка
20.08.1919

Сын: Борисов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Борисов Гавриил

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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