Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1889
Отец ребёнка: Борисов Гавриил
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Борисова Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Борисов Гавриил
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бохан (Борисова) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Борисов Гавриил
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Тихонова (Борисова) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Борисов Гавриил
Рождение ребёнка
1912
Сын: Борисов Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Борисов Гавриил
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Слюсарь (Борисова) Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Борисов Гавриил
Рождение ребёнка
20.08.1919
Сын: Борисов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Борисов Гавриил
Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно