Кошкер Дмитрий Константинович
Место рожденияРоссия Е
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Кошкер Константин Дмитриевич
Россия Е
Бракосочетание
27.10.1897
Жена: Кошкер Феодора Косьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кошкер Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Кошкер Феодора Косьмина
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно