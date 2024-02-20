Кошкер Дмитрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкер Дмитрий Константинович

Кошкер Дмитрий Константинович

Место рождения

Россия Е

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Кошкер Константин Дмитриевич

Мать: не указана

Россия Е
Бракосочетание
27.10.1897

Жена: Кошкер Феодора Косьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кошкер Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Кошкер Феодора Косьмина

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close