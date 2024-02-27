Спасская (Дубенская) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Дубенская) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спасский Валериан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васнецов Петр Михалович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Спасский Валериан Валерианович

Отец ребёнка: Спасский Валериан Александрович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Васнецова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Васнецов Петр Михалович

Смерть
1927

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