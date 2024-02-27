Спасская (Дубенская) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Спасский Валериан Валерианович
Отец ребёнка: Спасский Валериан Александрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Васнецова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Васнецов Петр Михалович
Смерть
1927