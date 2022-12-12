Абызова (Перфильева) Пелагея Васильева
Место рождения
Дата рождения08.10.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Абызов Павел Ильин
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Абызов Тит Павлович
Отец ребёнка: Абызов Павел Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абызов Павел Ильин
Смерть
Неизвестно