Абызова (Перфильева) Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абызова (Перфильева) Пелагея Васильева

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Место рождения

Реж, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

08.10.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Абызов Евдоким Павлович

Отец ребёнка: Абызов Павел Ильин

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Абызов Тит Павлович

Отец ребёнка: Абызов Павел Ильин

Реж, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абызов Павел Ильин

Смерть
Неизвестно
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