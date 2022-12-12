(Матвеева) Васса Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвеева) Васса Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1818 ст.

Дата смерти

12.11.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1837 ст.

Муж: не указан

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1855 ст.

Сын: Чернов Федосей Павлов

Отец ребёнка: Чернов Павел Федотов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Павел Федотов

Смерть
12.11.1892 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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