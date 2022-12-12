(Матвеева) Васса Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1818 ст.
Дата смерти12.11.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1837 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.04.1855 ст.
Отец ребёнка: Чернов Павел Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Павел Федотов
Смерть
12.11.1892 ст.