Шеромов Семен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеромов Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шеромов Федор Кириллович

Мать: ?

Смерть
1812
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