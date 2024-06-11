Карманов Петр Евфимиевич 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карманов Петр Евфимиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Карманов Евфимий Фаддеевич

Мать: Карманова (Беркутова) Евдокия Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова (Цыгвинцова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1908

Дочь: (Карманова) Наталия Петровна

Мать ребёнка: Карманова (Цыгвинцова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1910

Дочь: (Карманова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Карманова (Цыгвинцова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1911

Дочь: (Карманова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Карманова (Цыгвинцова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1919

Дочь: (Карманова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Карманова (Цыгвинцова) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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