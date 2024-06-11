Карманов Петр Евфимиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1908
Дочь: (Карманова) Наталия Петровна
Мать ребёнка: Карманова (Цыгвинцова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1910
Дочь: (Карманова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Карманова (Цыгвинцова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1911
Дочь: (Карманова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Карманова (Цыгвинцова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1919
Дочь: (Карманова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Карманова (Цыгвинцова) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно