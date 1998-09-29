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Рыжакова Анастасия Александрова
Рыжакова Анастасия Александрова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.1998
Пол
Женский
Отец
Ключкин Александр Сергеевич
1962 г.р.
Мать
Рыжакова Оксана Викторовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1998
Отец:
Ключкин Александр Сергеевич
Мать:
Рыжакова Оксана Викторовна
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