Рожкова Гликерия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Гликерия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрона Даниловна

Отец ребёнка: Рожков Даниил Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Рожков Иван Даниилович

Отец ребёнка: Рожков Даниил Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кондюрина Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Рожков Даниил Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рожков Николай Данилович

Отец ребёнка: Рожков Даниил Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Даниил Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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