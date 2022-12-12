Рожкова Гликерия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрона Даниловна
Отец ребёнка: Рожков Даниил Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Рожков Даниил Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кондюрина Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Рожков Даниил Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Рожков Даниил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно