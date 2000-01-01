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Паланто (Кукарцева) Любовь Евгеньевна
Паланто (Кукарцева) Любовь Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1991
Пол
Женский
Отец
Кукарцев Евгений Александрович
1971 г.р.
Мать
Кукарцева (Ткачева) Наталья Анатольевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1991
Отец:
Кукарцев Евгений Александрович
Мать:
Кукарцева Наталья Анатольевна
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