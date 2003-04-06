Świderska (Wójcik) Marianna
Место рожденияWola Paprotnia
Дата рождения08.01.1928
Дата смерти06.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928
Отец: Wójcik Józef
Wola Paprotnia
Бракосочетание
1947
Муж: Świderski Franciszek
Рождение ребёнка
20.04.1949
Дочь: Kalkawas-Florian (Świderska) Krystyna Danuta
Отец ребёнка: Świderski Franciszek
Wrocław
Рождение ребёнка
08.11.1957
Дочь: (Świderska) Barbara
Отец ребёнка: Świderski Franciszek
Wrocław
Смерть
06.04.2003
Wrocław
Похороны
Неизвестно
Wrocław Grabiszyn 8/713/17