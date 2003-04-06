Świderska (Wójcik) Marianna 08.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Świderska (Wójcik) Marianna

Место рождения

Wola Paprotnia

Дата рождения

08.01.1928

Дата смерти

06.04.2003

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928

Отец: Wójcik Józef

Мать: Wójcik (Jankowska) Julianna

Wola Paprotnia
Бракосочетание
1947

Муж: Świderski Franciszek

Рождение ребёнка
20.04.1949

Дочь: Kalkawas-Florian (Świderska) Krystyna Danuta

Отец ребёнка: Świderski Franciszek

Wrocław
Рождение ребёнка
08.11.1957

Дочь: (Świderska) Barbara

Отец ребёнка: Świderski Franciszek

Wrocław
Смерть
06.04.2003
Wrocław
Похороны
Неизвестно
Wrocław Grabiszyn 8/713/17

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