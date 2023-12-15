Каранина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаранина Авдотья Иванова

Каранина Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Каранин Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Каранин Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Каранин Иван

Отец ребёнка: Каранин Степан Дмитриевич

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.