Каранина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Каранин Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Каранин Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Каранин Иван
Отец ребёнка: Каранин Степан Дмитриевич
Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно