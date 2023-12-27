Первая Жена Акилина Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Акилина Илларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1727 10.11.1727 Деревни Икорникова Никифора Власова дочь Екатерина - рождение дочери ИВ-1737 Жена ево Акилина Иларионова 35 ИВ-1739 Жена ево Акилина Ларионова 37 ИВ-1743 Жена ево Акилина Ларионо... Показать все
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Власов

ИВ-1743 Дочь их Анна 23 ИВ-1750 Жена ево Анна Никифорова 33 ИВ-1754 Жена ево Анна Никифорова 37 ИВ-1771 Жена ево Анна Никифорова 47
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Феодосия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Власов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 Дети девица Феодосия 17
Рождение ребёнка
10.11.1727

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Власов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1727 10.11.1727 Деревни Икорникова Никифора Власова дочь Екатерина ИВ-1737 Екатерина 10 ИВ-1745 Екатерина 23
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Власов

Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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