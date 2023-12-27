Первая Жена Акилина Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1702
МК-1727 10.11.1727 Деревни Икорникова Никифора Власова дочь Екатерина - рождение дочери ИВ-1737 Жена ево Акилина Иларионова 35 ИВ-1739 Жена ево Акилина Ларионова 37 ИВ-1743 Жена ево Акилина Ларионо... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Власов
ИВ-1743 Дочь их Анна 23 ИВ-1750 Жена ево Анна Никифорова 33 ИВ-1754 Жена ево Анна Никифорова 37 ИВ-1771 Жена ево Анна Никифорова 47
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Феодосия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Власов
ИВ-1737 Дети девица Феодосия 17
Рождение ребёнка
10.11.1727
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Власов
МК-1727 10.11.1727 Деревни Икорникова Никифора Власова дочь Екатерина ИВ-1737 Екатерина 10 ИВ-1745 Екатерина 23
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Власов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно