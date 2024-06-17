Петрова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Маркова Агафья
Отец ребёнка: Антипов Марк
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Маркова Параскева
Отец ребёнка: Антипов Марк
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Маркова Елена
Отец ребёнка: Антипов Марк
Часовенское, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно