Петрова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Маркова Агафья

Отец ребёнка: Антипов Марк

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Маркова Параскева

Отец ребёнка: Антипов Марк

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Маркова Елена

Отец ребёнка: Антипов Марк

Часовенское, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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