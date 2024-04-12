Пироженко / Пирожков / Андрей Антонович
Место рождения
Дата рождения09.10.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1908
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1908г.лист-76,зап.-137,ГАВО,Ф - И331-9-11
Крещение
10.10.1908
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Косьма Федорович Пирожков и Евдокия Ивановна Очеретова
Смерть
Неизвестно