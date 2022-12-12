Ракитина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракитина Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: Ракитин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ракитин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Ракитин Сергей Владимирович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитин Сергей Владимирович

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