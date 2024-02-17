Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец: Рогалев Александр
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Степанова Ева Сергеевна
Отец ребёнка: Степанов Сергей
Рождение ребёнка
2023
Дочь: Кира Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степанов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Яна Сергеевна
Отец ребёнка: Степанов Сергей