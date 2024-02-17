Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: Рогалев Александр

Мать: Рогалева Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Степанова Ева Сергеевна

Отец ребёнка: Степанов Сергей

Рождение ребёнка
2023

Дочь: Кира Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Яна Сергеевна

Отец ребёнка: Степанов Сергей

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