Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Афанасьевна

Наталья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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