Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Дочь: Дарья Стефанова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1738 Дарья 61=1677 ИВ-1739 Дария Стефанова 62=1677 ИВ-1740 Дария Стефанова 63=1677 ИВ-1741 Дарья 64=1677 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 27.09.1743 Деревни Речек крестьянина Дмитриева жена Ис... Показать все
Смерть
Неизвестно