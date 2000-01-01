Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Дочь: Дарья Стефанова

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1738 Дарья 61=1677 ИВ-1739 Дария Стефанова 62=1677 ИВ-1740 Дария Стефанова 63=1677 ИВ-1741 Дарья 64=1677 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 27.09.1743 Деревни Речек крестьянина Дмитриева жена Ис... Показать все
Смерть
Неизвестно
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