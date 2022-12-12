Иллич-Свитыч Владислав Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иллич-Свитыч Владислав Маркович

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

12.09.1934

Дата смерти

22.08.1966

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1934

Отец: Иллич-Свитыч Марк Владислович

Мать: Иллич-Свитыч Клара Моисеевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
языковед-компаративист
Смерть
22.08.1966
Образцово, Домодедово, Московская область
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