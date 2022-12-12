Иллич-Свитыч Владислав Маркович
Место рождения
Дата рождения12.09.1934
Дата смерти22.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1934
Рождение ребёнка
05.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
языковед-компаративист
Смерть
22.08.1966
Образцово, Домодедово, Московская область