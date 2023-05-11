Казанник Елизавета Корнильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанник Елизавета Корнильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

07.01.1883

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1880 по 07.01.1883

Муж: Казанник Алексей Федорович

Рождение ребёнка
07.01.1883

Сын: Казанник Феоктист Алексеевич

Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1883

Дочь: Синклитикия Алексеевна

Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
07.01.1883
Криски, Чернігівська область
Причина смерти: от родов
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