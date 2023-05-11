Казанник Елизавета Корнильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти07.01.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
С 1880 по 07.01.1883
Рождение ребёнка
07.01.1883
Сын: Казанник Феоктист Алексеевич
Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович
Рождение ребёнка
07.01.1883
Дочь: Синклитикия Алексеевна
Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович
Смерть
07.01.1883
Причина смерти: от родов