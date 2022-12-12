Комар (Рубан) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рубан Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1900
Муж: Комар Антон Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1902
Дочь: Феодосия Антоновна
Отец ребёнка: Комар Антон Иванович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно