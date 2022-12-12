Комар (Рубан) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комар (Рубан) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубан Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1900

Муж: Комар Антон Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1902

Дочь: Феодосия Антоновна

Отец ребёнка: Комар Антон Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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