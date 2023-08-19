Фатина Ефимия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797 или 1802
Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около 08.11.1811
Дочь: Фатина (Фатина) Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около 20.11.1813
Сын: Фатин Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Фатина (Фатина) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
20.05.1822
Сын: Фатин Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович
Смерть
Неизвестно