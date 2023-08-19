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Фатина Ефимия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатин Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
1797 или 1802

Сын: Фатин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Фатин Влас Гаврилович

Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
Около 08.11.1811

Дочь: Фатина (Фатина) Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 20.11.1813

Сын: Фатин Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Фатина (Фатина) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
20.05.1822

Сын: Фатин Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Фатин Гавриил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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