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Юринов Кирилл Капитонович

Место рождения

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Юринов Капитон Тимофеевич

Мать: Юринова Мария Степановна

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.10.1889 ст.

Жена: Юринова Евдокия Климентьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1890 ст.

Сын: Юринов Василий Кириллович

Мать ребёнка: Юринова Евдокия Климентьевна

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.05.1903 ст.

Сын: Юринов Павел Кириллович

Мать ребёнка: Юринова Евдокия Климентьевна

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.

Сын: Юринов Ананий Кириллович

Мать ребёнка: Юринова Евдокия Климентьевна

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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