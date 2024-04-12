Юринов Кирилл Капитонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
27.10.1889 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1890 ст.
Сын: Юринов Василий Кириллович
Мать ребёнка: Юринова Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
18.05.1903 ст.
Мать ребёнка: Юринова Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Юринова Евдокия Климентьевна
Смерть
Неизвестно