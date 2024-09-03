Кривенко Улита Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Улита Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Степан Владимирович

Рождение ребёнка
01.02.1902 ст.

Сын: Кривенко Трифон Степанович

Отец ребёнка: Кривенко Степан Владимирович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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