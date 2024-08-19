Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Савина Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеевич
Смерть
Неизвестно