Наталья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеевич

Починок, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Савина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеевич

Починок, Рыбинский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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