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Гусев Владимир
Гусев Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
2020
Пол
Мужской
Отец
Гусев ?
Мать
Гусева (Портнягина) Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Гусев ?
Мать:
Гусева Валентина
Смерть
2020
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